В Новой Москве автобус столкнулся с грузовиком

Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"Спорт 5 февраля, 14:01
Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 5 февраля, 13:56
Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составамиСпорт 5 февраля, 13:49
В Новой Москве автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 5 февраля, 13:43
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в СирииПолитика 5 февраля, 13:35
Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал винуПроисшествия 5 февраля, 13:34
Саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в ГерманииСпорт 5 февраля, 13:26
Tuttosport: футболист Касерес не хочет переходить в "Милан" из-за предложения "Локомотива"Спорт 5 февраля, 13:23
Косачев: украинский вопрос вряд ли будет приоритетным для новой администрации СШАПолитика 5 февраля, 13:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и грузовика в Новой Москве, в результате которого пострадали три человека, произошла по вине водителя грузовика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Сегодня в районе 42-го километра Калужского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения водителем грузового автомобиля правила проезда перекрестка неравнозначных дорог. В результате случившегося небольшие травмы получили водитель и пассажир автобуса, они обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
В пресс-службе московского УГИБДД ранее сообщили ТАСС о троих пострадавших в этой аварии.