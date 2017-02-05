В Новой Москве автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и грузовика в Новой Москве, в результате которого пострадали три человека, произошла по вине водителя грузовика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня в районе 42-го километра Калужского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения водителем грузового автомобиля правила проезда перекрестка неравнозначных дорог. В результате случившегося небольшие травмы получили водитель и пассажир автобуса, они обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе московского УГИБДД ранее сообщили ТАСС о троих пострадавших в этой аварии.