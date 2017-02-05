На карнавале в ФРГ эвакуировали 400 человек после распыления слезоточивого вещества

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека пострадали в результате применения слезоточивого газа или использования перцового баллончика неизвестным на карнавальном мероприятии в городе Аморбах (федеральная земля Бавария). Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на данные местной полиции.

По ее информации, сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать порядка 400 человек. Пять человек были доставлены в ближайшие больницы.

Полиция ведет расследование произошедшего.