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Траулер с девятью рыбаками потерял ход в Баренцевом море

Происшествия
5 февраля, 15:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, февраля. /ТАСС
На помощь уже вышло спасательное судно "Мурманрыба"
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МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Траулер "Алтай" мурманской компании "Путина" потерял ход в восточной части Баренцева моря. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Леонтьев.

"На судне вышел из строя главный двигатель", - сообщил Леонтьев.

На помощь траулеру с девятью рыбаками вышло спасательное судно "Мурманрыба", несущее вахту в Баренцевом море. Планируется, что оно дойдет до траулера к 16:00 мск. После этого начнется буксировка в порт Мурманск, куда спасатели рассчитывают прибыть к утру понедельника.

Связь с траулером установлена, питание и вода на нем есть. Погода в Баренцевом море спокойная, она не должна помешать спасательной операции.

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