Траулер с девятью рыбаками потерял ход в Баренцевом море

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Траулер "Алтай" мурманской компании "Путина" потерял ход в восточной части Баренцева моря. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Леонтьев.

"На судне вышел из строя главный двигатель", - сообщил Леонтьев.

На помощь траулеру с девятью рыбаками вышло спасательное судно "Мурманрыба", несущее вахту в Баренцевом море. Планируется, что оно дойдет до траулера к 16:00 мск. После этого начнется буксировка в порт Мурманск, куда спасатели рассчитывают прибыть к утру понедельника.

Связь с траулером установлена, питание и вода на нем есть. Погода в Баренцевом море спокойная, она не должна помешать спасательной операции.