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В Запорожской области неизвестный бросил гранату в окно магазина

Происшествия
5 февраля, 16:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС
Один человек ранен
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КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил гранату в окно магазина в селе Камыш-Заря Бильмакского района Запорожской области, в результате взрыва пострадал местный фермер. Об этом в воскресенье сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

"От взрыва гранаты пострадал местный фермер. Врачи скорой, прибывшие на место происшествия, диагностировали у 56-летнего мужчины осколочные ранения левого бедра и правой голени", - приводит его слова агентство УНН.

Подробности происшествия устанавливаются.

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