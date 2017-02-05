В Запорожской области неизвестный бросил гранату в окно магазина

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил гранату в окно магазина в селе Камыш-Заря Бильмакского района Запорожской области, в результате взрыва пострадал местный фермер. Об этом в воскресенье сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

"От взрыва гранаты пострадал местный фермер. Врачи скорой, прибывшие на место происшествия, диагностировали у 56-летнего мужчины осколочные ранения левого бедра и правой голени", - приводит его слова агентство УНН.

Подробности происшествия устанавливаются.