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На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак

Происшествия
5 февраля, 17:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, февраля. /ТАСС
ЧП произошло в районе деревни Пальмино Свердловской области
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Семилетняя девочка погибла в Таборинском районе Свердловской области, по предварительным данным, причиной ее смерти стало нападение собак. Следователи выясняют точные причины и обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

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"В правоохранительные органы Таборинского района сегодня поступило сообщение о том, что в районе деревни Пальмино обнаружено тело семилетней девочки с ранами, характерными для укусов, и следами когтей животных, как предполагается, собак. С учетом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребенка, по данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства трагедии выясняются следственно- оперативной группой в составе сотрудников Следственного комитета и полиции.

"В ходе расследования, кроме осмотра места происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти ребёнка, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для расследования", - рассказали в пресс- службе, отметив, что представители СК и полицейские опросят местных жителей.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс- службы свердловской полиции Валерий Горелых, тело девочки, по предварительным данным, обнаружили на детской площадке трое подростков, возвращавшиеся домой после репетиции из дома культуры. "По данным ОВД Тавды, о случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка, по предварительным данным, они могли быть причинены собаками", - сказал Горелых.

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