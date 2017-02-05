Около трех тысяч жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Гол Жезуса на последних минутах принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси"Спорт 5 февраля, 18:34
Российские спортсмены завоевали восемь медалей в седьмой день УниверсиадыСпорт 5 февраля, 18:32
Клишина надеется, что не станет единственной российской легкоатлеткой на ЧЕСпорт 5 февраля, 18:18
Футболист Игорь Денисов подписал новый контракт с "Локомотивом"Спорт 5 февраля, 18:06
Вице-президент США: Трамп будет продолжать диалог с Путиным по УкраинеМеждународная панорама 5 февраля, 18:05
Россияне завоевали золото Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 18:01
"Йокерит" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ, одержав третью победу подрядСпорт 5 февраля, 18:00
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтахКультура 5 февраля, 17:59
Шляхтин: "Русская зима" станет этапом Мирового тура IAAF сразу после возвращения ВФЛАСпорт 5 февраля, 17:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛИПЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Около трех тысяч жителей Липецка остались в воскресенье без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"Порыв, оставивший без холодной воды около трех тысяч горожан, случился сегодня утром. К 20:00 мск ремонтные работы будут завершены. Место порыва обнаружено, сейчас специалисты ставят муфту и обеспечивают подвоз воды местным жителям", - сказала ТАСС представитель горадминистрации Ирина Соколова.
По сообщениям местных СМИ, без воды остались несколько улиц Липецка.