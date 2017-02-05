Около трех тысяч жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

ЛИПЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Около трех тысяч жителей Липецка остались в воскресенье без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Порыв, оставивший без холодной воды около трех тысяч горожан, случился сегодня утром. К 20:00 мск ремонтные работы будут завершены. Место порыва обнаружено, сейчас специалисты ставят муфту и обеспечивают подвоз воды местным жителям", - сказала ТАСС представитель горадминистрации Ирина Соколова.

По сообщениям местных СМИ, без воды остались несколько улиц Липецка.