Загрызшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Собаки, загрызшие насмерть семилетнюю девочку в деревне Пальмино Свердловской области, использовались для охоты и неоднократно нападали на других животных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь прокуратуры региона Марина Канатова.

"На девочку напали охотничьи собаки, натасканные на дичь. В ходе опроса жителей деревни выяснилось, что ранее эти животные нападали на более мелких сородичей, были факты, когда они загрызали других животных". Местные жители неоднократно обращались к хозяевам собак с просьбой принять меры. Хозяева собак не реагировали на жалобы, собаки свободно бегали по деревне", - сказала Канатова.

Ранее в прокуратуре Свердловской области также сообщили, что прокуратура Таборинского района начала проверку по факту гибели ребенка. "По предварительным данным, сегодня возле Дома культуры деревни Пальмино на малолетнюю девочку 2009 г.р. напали животные, предположительно две собаки, которые причинили ребенку повреждения в виде укусов в области шеи. Ребенок скончался, точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", - сказали в ведомстве.

"По имеющейся информации мама девочки находится в больнице, в связи с чем ребенок непосредственно перед трагедией остался с бабушкой. В рамках надзорных мероприятий будет устанавливаться, имелись ли ранее факты агрессивного поведения указанных животных в отношении людей, проводилась ли работы по выявлению заболеваний животных, в том числе бешенства. Будет установлено, почему малолетний ребенок находился один, без присмотра на улице", - сказали в ведомстве.

По данным СК, хозяева собак задержаны, а животных, совершивших нападение на ребенка, умертвили. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанным соответствующего обвинения.

По факту смерти ребенка 2009 года рождения в деревне Пальмино Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, тело девочки со следами укусов животных, по предварительным данным, обнаружили на детской площадке трое подростков, которые возвращались домой после репетиции из дома культуры. О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки.