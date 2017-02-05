Более 100 человек стали жертвами схода лавин в Афганистане

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Общее число жертв в результате схода лавин в различных провинциях Афганистана превысило 100 человек, после того как в одной из деревень были обнаружены тела еще 50 погибших. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

"В результате схода лавин под снегом были полностью погребены две деревни в районе Баргматал. В одной из них были обнаружены 50 тел. Спасатели пытаются добраться до второй деревни", - рассказал агентству официальный представитель властей республики Мохаммад Омар Мохаммади.

Ранее сообщалось о 54 погибших. По словам властей, число жертв может возрасти. В результате удара стихии были разрушены 168 домов, погибли сотни голов крупного рогатого скота.

Сильнейшие снегопады привели к обрушению большого количества зданий, парализовали движение автотранспорта. Большое количество автомагистралей оказались закрыты. В результате завалов на дорогах, обрывов линий связи и электропередач многие районы страны оказались фактически отрезанными от внешнего мира.