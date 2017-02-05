Открытое горение ликвидировано на пожаре в мебельном цехе на Ставрополье

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СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в мебельном цехе в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
"По уточненной информации на пожаре на улице Батайская на территории мебельного цеха в 23:06 ликвидировано открытое горение. Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 54 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 47 человек и 18 единиц техники", - сказано в сообщении.
Как сообщал ТАСС, пожар на площади 3 тыс. кв. м произошел в воскресенье на мебельном предприятии в селе Верхнерусском, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 13:55 мск. В 15:33 мск объявлена локализация пожара, тушением возгорания занимались более 100 человек. Люди в происшествии не пострадали, причины пожара устанавливаются.