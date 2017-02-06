Сотрудник МЧС погиб при спасении людей при пожаре в квартире на юге Москвы

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудник МЧС погиб, спасая людей при пожаре в многоэтажном здании в столичном районе Зябликово, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
"Пожар произошел сегодня ночью на Шипиловской улице в одной из квартир. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС спасли несколько человек. В результата выброса пламени из горящей квартиры получил ожоги один из спасателей, несмотря на оказанную помощь он скончался", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ столицы ТАСС сообщили о возникновении пожара в квартире в 17-этажном доме по адресу: Шипиловская улица, дом № 39; сообщалось также, что обнаружен один погибший. На месте происшествия работали семь пожарно-спасательных расчетов и несколько бригад скорой помощи.