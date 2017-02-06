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Безработный гражданин КНР пытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике

Происшествия
6 февраля, 8:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Ему грозит до семи лет лишения свободы
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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила уголовное дело в отношении безработного гражданина Китая, который пытался вывезти из Приморья в КНР микросхемы, реле и диоды, которые используются для оснащения вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ДВОТ.

"Безработный гражданин Китая пытался вывезти из России запасные части к военной технике. Возвращаясь на родину на международном автобусе, он согласился выполнить заказ своего соотечественника и привезти для него из России за вознаграждение посылку с различными запчастями. При прохождении таможенного контроля товаров на таможенном посту Уссурийской таможни ДАПП Полтавка незадекларированный сопровождаемый багаж китайского гражданина заинтересовал таможенников. В связи с отсутствием разрешительных, коммерческих и таможенных документов на вывозимый товар, он был изъят и отправлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Заключение специалиста в области военной техники показало, что часть изъятых предметов - интегральные микросхемы, реле, диоды - являются запчастями для оснащения вооружения и военной техники и относятся к продукции военного назначения.

"Перемещение такой продукции осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", - уточняет ДВОТ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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