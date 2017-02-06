Безработный гражданин КНР пытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике

Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксуСпорт 6 февраля, 8:13
СМИ: в Индии будут наказывать штрафом за расчеты наличными на сумму более 300 тыс. рупийЭкономика и бизнес 6 февраля, 8:13
Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциацииСпорт 6 февраля, 8:12
В Иркутске ликвидировано казино, работавшее под прикрытием ритуального агентстваСибирь 6 февраля, 7:52
Тротц называл переход Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой года в НХЛСпорт 6 февраля, 7:50
Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком СупербоулаСпорт 6 февраля, 7:30
СМИ: в Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7Экономика и бизнес 6 февраля, 7:12
Трамп назвал удивительной победу "Пэтриотс" в СупербоулеСпорт 6 февраля, 6:58
"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лигиСпорт 6 февраля, 6:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила уголовное дело в отношении безработного гражданина Китая, который пытался вывезти из Приморья в КНР микросхемы, реле и диоды, которые используются для оснащения вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ДВОТ.
"Безработный гражданин Китая пытался вывезти из России запасные части к военной технике. Возвращаясь на родину на международном автобусе, он согласился выполнить заказ своего соотечественника и привезти для него из России за вознаграждение посылку с различными запчастями. При прохождении таможенного контроля товаров на таможенном посту Уссурийской таможни ДАПП Полтавка незадекларированный сопровождаемый багаж китайского гражданина заинтересовал таможенников. В связи с отсутствием разрешительных, коммерческих и таможенных документов на вывозимый товар, он был изъят и отправлен на экспертизу", - говорится в сообщении.
Заключение специалиста в области военной техники показало, что часть изъятых предметов - интегральные микросхемы, реле, диоды - являются запчастями для оснащения вооружения и военной техники и относятся к продукции военного назначения.
"Перемещение такой продукции осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", - уточняет ДВОТ.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.