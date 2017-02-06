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СК заочно обвинил шестерых украинцев в нападениях на посольство РФ в Киеве

Происшествия
6 февраля, 9:05 дата обновления: 6 февраля, 9:28 UTC+3
Одному из обвиняемых также вменяется надругательство над флагом России
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Акция протеста у посольства РФ в Киеве, 2014 год

Акция протеста у посольства РФ в Киеве, 2014 год

© Максим Никитин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил шестерым гражданам Украины заочное обвинение в нападениях на российское посольство в Киеве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России, а также сотрудниками ФСБ и МВД России, получены достаточные данные, подтверждающие причастность ряда конкретных граждан Украины к совершению противоправных действий. "По событиям 2014 года заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений") активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов", - сказала она.

Кроме того, Назаренко обвиняется в надругательстве над флагом России. Как напомнили в СК, 14 июня 2014 года обвиняемые вместе с другими лицами закидали фасад здания посольства России, а Назаренко сорвал с флагштока флаг России. Ущерб, причиненный посольству, составил 14 млн рублей.

В рамках расследования второго нападения на посольство в 2016 году подтвердилась причастность к совершению преступления Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона "Айдар" Сергея Новикова и Александра Высоты. Им также заочно предъявлено обвинение.

По данным следствия, они вместе с активистами украинских праворадикальных структур "Автомайдан", "Евромайдан", "Союз ветеранов АТО" утром 10 марта 2016 года пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. В результате во дворе и на фундаменте здания посольства возникли открытые очаги горения. Все происходившее они снимали на видео и разместили запись в интернете.

"В настоящее время следователи проверяют обвиняемых по эпизоду 2016 года на причастность к событиям 2014 года. Также продолжается сбор сведений об организаторах этих преступлений и лицах, их финансировавших", - добавила представитель СК.

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