СК проводит проверку по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара на юге Москве

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. СК организовал доследственную проверку по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара в многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.
"6 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов на Шипиловской улице погиб сотрудник пожарной службы МЧС 1981 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - отметили в ГСУ.
Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на Шипиловской улице, дом № 39. На месте происшествия работали семь пожарно-спасательных расчетов и несколько бригад скорой помощи. Пожарные спасли шестерых жителей дома, в том числе двоих детей.