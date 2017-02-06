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СК проводит проверку по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара на юге Москве

Происшествия
6 февраля, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Устанавливаются причины возгорания
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. СК организовал доследственную проверку по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара в многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"6 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов на Шипиловской улице погиб сотрудник пожарной службы МЧС 1981 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - отметили в ГСУ.

Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на Шипиловской улице, дом № 39. На месте происшествия работали семь пожарно-спасательных расчетов и несколько бригад скорой помощи. Пожарные спасли шестерых жителей дома, в том числе двоих детей.

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