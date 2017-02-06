Не менее четырех человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на юге Синая

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КАИР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. По меньшей мере четыре человека погибли и более 10 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, произошедшей сегодня на юге Синайского полуострова.
Об этом сообщили в Управлении полиции египетской провинции Южный Синай.
По последним данным, автобус с пассажирами на участке автотрассы между населенными пунктами Абу-Зунейма и Рас-Сидр на полной скорости по невыясненным пока причинам выехал с шоссе. Инцидент произошел в 30 км от Абу-Зунейма на автотрассе, ведущей из крупнейшего курортного города на Синайском полуострове - Шарм-эш-Шейха. При аварии ранения получили 14 человек. Все пострадавшие доставлены в ближайшие госпитали.
Несколько дней назад в том же регионе в автокатастрофе погибли восемь человек и около 40 человек получили ранения. Тогда туристический автобус со студентами университета египетского города Александрия выехал за пределы автострады на одном из опасных поворотов на трассе Шарм-эш-Шейх - Нувейба. Группа студентов направлялась на экскурсию в монастырь Святой Екатерины.