Ремонт в пострадавшей от взрыва в Саратове многоэтажке завершат раньше срока

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Ремонт в многоэтажном доме в Саратове, где 11 января прогремел взрыв бытового газа, будет завершен на пять дней раньше установленного срока. Об этом сообщил на совещании заместитель главы администрации по городскому хозяйству Саратова Сергей Пилипенко.

"Сообщалось, что ремонт будет завершен к 20 февраля, но, учитывая темпы работы, мы надеемся закончить на пять дней раньше срока - 15 февраля. Сейчас в 11 квартирах, которые сильнее остальных пострадали от взрыва, идет поклейка обоев, штукатурка, шпатлевка", - пояснил Пилипенко.

Пилипенко также отметил, что в многоэтажке в качестве пилотного проекта будет установлено газоанализирующее оборудование, которое оповещает об утечках газа. Оборудование установят за счет средств городского бюджета.

Взрыв прогремел в 70-квартирном доме на Московском шоссе. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали. После взрыва возник пожар на трех этажах - с третьего по пятый. Всего в доме проживают 146 человек.