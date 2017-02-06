Афганский дипломат убит охранником у консульства в Пакистане

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Афганский дипломат погиб после того, как охранник афганского консульства в пакистанском Карачи выстрелил в него. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что у здания консульства Афганистана в Карачи произошла стрельба.

Как сообщает Geo.tv, погибший в результате перестрелки был сотрудником консульства из числа местных граждан. По факту происшествия ведется расследование. Полиция оцепила здание консульства Афганистана, ведется сбор материалов.