Афганский дипломат убит охранником у консульства в Пакистане

"Медео" стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина РазореноваСпорт 6 февраля, 12:45
Военно-морской салон будет проходить с 2017 года в КронштадтеАрмия и ОПК 6 февраля, 12:43
Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в РоссииСпорт 6 февраля, 12:42
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублейСпорт 6 февраля, 12:40
Российская конькобежка Присталова не ожидала, что станет чемпионкой Универсиады-2017Спорт 6 февраля, 12:38
Собянин: московское метро считается одним из самых безопасных в миреМосква 6 февраля, 12:38
Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 годуСпорт 6 февраля, 12:31
Источник: экс-глава "СТС Медиа" возглавила правление "Союзмульфильма"Культура 6 февраля, 12:28
МЧС предупреждает о похолодании в Москве до минус 27 градусов в ночь на 7 февраляМосква 6 февраля, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Афганский дипломат погиб после того, как охранник афганского консульства в пакистанском Карачи выстрелил в него. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее агентство Khaama Press сообщило, что у здания консульства Афганистана в Карачи произошла стрельба.
Как сообщает Geo.tv, погибший в результате перестрелки был сотрудником консульства из числа местных граждан. По факту происшествия ведется расследование. Полиция оцепила здание консульства Афганистана, ведется сбор материалов.