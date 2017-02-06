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Невеста Белых отозвала из суда жалобу на препятствие свадьбе в СИЗО

Происшествия
6 февраля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам судьи, отзыв жалобы связан с тем, что в конце января защита Екатерины Рейферт получила постановление на отказ в посещениях следственного изолятора
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Никита Белых

Никита Белых

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Невеста бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт отозвала из Басманного суда Москвы жалобу на действия следствия, препятствующие их свадьбе в следственном изоляторе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Белых и его невеста подали в суд жалобы на бездействие следователя по делу бывшего губернатора Романа Мухачева. В жалобах заявители указывали, что эти сотрудники следственных органов препятствуют женитьбе Белых и Рейферт.

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"От адвоката Рейферт подано ходатайство, в котором она отзывает свою жалобу и просит производство по делу прекратить, - огласила судья. - Сама она также просит не рассматривать ее жалобу". Отзыв жалобы, по словам судьи, связан с тем, что 27 января защита Рейферт получила постановление на отказ в посещениях СИЗО.

В конце декабря прошлого года Никита Белых, находящийся в СИЗО "Лефортово", пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, контролирующей соблюдение прав человека в местах лишения свободы, на то, что не может заключить брак в СИЗО. Как сообщали члены ОНК, Никита Белых в ходе проверки условий содержания в СИЗО пожаловался, что уже пять месяцев не может заключить брак в следственном изоляторе. Белых сообщил, что следователь разрешение на брак дал, но документы якобы отправил по почте, и в СИЗО они не поступили.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным Следственного комитета РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тысяч. Вину Белых не признает. 21 декабря Басманный суд Москвы продлил Белых срок ареста до 24 марта 2017 года, в то время как защита и сам Белых просили о домашнем аресте.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.

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