СМИ: 119 человек погибли в Афганистане в результате схода снежных лавин

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АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Жертвами схода снежных лавин в Афганистане за последние дни стали 119 человек, свыше 80 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал TOLONews со ссылкой на министра общественных работ страны Махмуда Балига.
По его словам, в условиях сильных морозов, снегопадов, транспортных проблем (во многих районах со склонов гор сошли огромные массы снега, завалив автотрассы - прим. ТАСС) властям удалось в основном нормализовать обстановку. При этом министр предупредил автомобилистов о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности, в частности применять цепи на покрышках (цепи противоскольжения), особенно в районе туннеля Саланг.
По предварительным данным, непогода затронула 22 провинции. Населению пострадавших от непогоды районов направляется гуманитарная помощь.