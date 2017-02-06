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Суд в Перми приговорил к пожизненному заключению мужчину за убийство 10-летнего мальчика

Происшествия
6 февраля, 15:33 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Мужчина также признан виновным в убийстве бездомного
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ПЕРМЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Суд в Перми приговорил уроженца Ивановской области к пожизненному лишению свободы за убийство 10-летнего ребенка и бездомного мужчины, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю.

"В Перми мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийства мальчика и мужчины без определенного места жительства. 28-летний уроженец Ивановской области признан виновным по ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего) ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что вечером 5 июня прошлого года в Индустриальном районе Перми мужчина убил 10-летнего мальчика и спрятал его тело в заброшенном коллекторе. Около тела мальчика нашли останки еще одного мужчины. Как выяснилось, злоумышленник годом ранее убил бездомного мужчину и бросил в коллектор.

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