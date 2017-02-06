В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"

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АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении") и оштрафован на 70 тыс. рублей, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.
"Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы", - сказали в прокуратуре. Там добавили, что дело было возбуждено по материалам УФСБ по Астраханской области.
В надзорном ведомстве напомнили, что статья "Несообщение о преступлении" появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой").
Согласно антитеррористическим законам, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, с 1 июля 2018 г. операторы связи в течение трех лет обязаны хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Изображения, звуки и видеоинформацию операторы должны хранить 6 месяцев. Вся информация подобного рода должна предоставляться по запросу спецслужб.