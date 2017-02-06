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Двое полицейских в Иркутской области обвиняются в получении 20 млн рублей взятки

Происшествия
6 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Обвиняемые арестованы, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте обвиняются в получении взятки в размере 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов по железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве. Обвиняемые заключены под арест.

По версии следствия, обвиняемые получили от руководителя коммерческой организации через посредника взятку в размере 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Они были задержаны 3 февраля сотрудниками регионального управления ФСБ России.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - сообщили в СК.

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