Двое полицейских в Иркутской области обвиняются в получении 20 млн рублей взятки

Дарите книги с любовью!Новости агентства 6 февраля, 17:29
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человекСпорт 6 февраля, 17:19
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в ЛондонеМеждународная панорама 6 февраля, 17:07
Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в ИранеСпорт 6 февраля, 17:05
ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru GroupЭкономика и бизнес 6 февраля, 16:58
ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджетаСоциальное страхование 6 февраля, 16:55
ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду РабиуСпорт 6 февраля, 16:54
Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулированияМеждународная панорама 6 февраля, 16:47
Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"Спорт 6 февраля, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте обвиняются в получении взятки в размере 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов по железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве. Обвиняемые заключены под арест.
По версии следствия, обвиняемые получили от руководителя коммерческой организации через посредника взятку в размере 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Они были задержаны 3 февраля сотрудниками регионального управления ФСБ России.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - сообщили в СК.