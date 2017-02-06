Директор Библиотеки украинской литературы в Москве пожаловалась в ЕСПЧ на домашний арест

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МОСКВА, 6 февраля./ТАСС/. Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина, обвиняемая в экстремизме и растрате, пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат, руководитель объединения юристов "Команда 29" Иван Павлов.
"Мы считаем решение о домашнем аресте Шариной безосновательным. Также условиями домашнего ареста было нарушено ее право на защиту. Ей было запрещено общаться с адвокатами по телефону, что осложняло работу, так как она находилась в Москве, а адвокаты в Петербурге", - сказал Павлов. Также адвокат отметил, что отсутствие прогулок плохо сказалось на здоровье его подзащитной.
Шарина обвиняется по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей также было добавлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").
Под домашним арестом подсудимая находится с 30 октября 2015 года. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию ("Вiйна у натовпi", изданная в 1999 году издательством "Амадей" в Киеве, признанная экстремистской Мещанским судом Москвы 14 марта 2013 года и включенная в реестр Минюста России - прим. ТАСС).
Вместе с тем следствие считает, что в период расследования первого библиотечного дела (2012-2013 гг.) Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки.