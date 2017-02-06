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Суд посадил под домашний арест сбившего ребенка рязанского полицейского

Происшествия
6 февраля, 19:18 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 6, февраля. /ТАСС
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"
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РЯЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя и заключил под домашний арест следователя Рыбновского ОМВД (Рязанская область), который сбил на машине женщину с трехлетним ребенком, в результате чего мальчик погиб. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"В отношении сотрудника УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В отношении него была принята мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Анжелика Евдокимова.

Как пояснили в понедельник в пресс-службе Рязанского областного суда, по версии следствия, утром 31 января водитель, проезжая по улице Октябрьской, при приближении к пешеходному переходу не уступил дорогу пешеходам - женщине с трехлетним ребенком - и в результате сбил их. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а его мама была доставлена в больницу.

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