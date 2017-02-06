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Суд оставил под арестом имущество фабрики Roshen в Липецке до 13 марта

Происшествия
6 февраля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Срок предварительного следствия по делу также продлен до 13 марта
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил под обеспечительным арестом до 13 марта имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen  по делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу представителей предприятия, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда от 9 декабря оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья. Срок предварительно следствия по делу также продлен до 13 марта.

В ходе заседания представитель фабрики адвокат Максим Крупский просил признать постановление суда первой инстанции незаконным, необоснованным и отменить его в связи с отсутствием необходимых условий для ареста имущества. "Несмотря на наши подробные возражения в Басманном суде, никаких конкретных аргументов суд тогда не привел. Организация не признает себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях", - подчеркнул он.

Следователь возразил защите и просил отказать в удовлетворении заявленной жалобы. "Кадастровая стоимость не всегда соответствует рыночной, а на данный момент в отношении компании проводятся проверки за 2013 и 2014 год", - подчеркнул он. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.

Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.

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