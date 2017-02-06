ABC: в штате Миссисипи в результате стрельбы у ночного клуба убиты четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Четверо мужчин погибли при стрельбе на территории автомобильной стоянки у ночного клуба в городе Язу-Сити (штат Миссисипи).

Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC.

По предварительным данным, перед тем, как был открыт огонь, в клубе произошла ссора. Два человека от полученных огнестрельных ранений скончались, двух доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти их.

Полиция задержала подозреваемого.