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ABC: в штате Миссисипи в результате стрельбы у ночного клуба убиты четыре человека

Происшествия
6 февраля, 19:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Подозреваемый задержан полицией
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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Четверо мужчин погибли при стрельбе на территории автомобильной стоянки у ночного клуба в городе Язу-Сити (штат Миссисипи).

Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC.

По предварительным данным, перед тем, как был открыт огонь, в клубе произошла ссора. Два человека от полученных огнестрельных ранений скончались, двух доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти их.

Полиция задержала подозреваемого.

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