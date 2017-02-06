Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 6

Происшествия
6 февраля, 20:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Подземные толчки ощущались вечером в столице Индии Нью-Дели, землетрясение продолжалось около 30 секунд.

По информации телеканала NDTV, толчки магнитудой 6 произошли в Северной Индии. Эпицентр землетрясения находился в штате Уттаракханд.

Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
3
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
6
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
7
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
Темы дня
Реклама