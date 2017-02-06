На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 6

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Подземные толчки ощущались вечером в столице Индии Нью-Дели, землетрясение продолжалось около 30 секунд.

По информации телеканала NDTV, толчки магнитудой 6 произошли в Северной Индии. Эпицентр землетрясения находился в штате Уттаракханд.

Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.