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Источник: следствие по делу бывшего замминистра культуры Пирумова завершено

Происшествия
6 февраля, 21:23 дата обновления: 6 февраля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Фигуранты и защита начали ознакомление с материалами дела, сообщил собеседник агентства
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Григорий Пирумов

Григорий Пирумов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следствие по делу бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, завершено. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Следствие по делу завершено, фигуранты и защита начали ознакомление с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

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После ознакомления обвиняемых с материалами, уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения, для последующей передачи его в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры являются Пирумов, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют шесть эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости и усадьбе Асеевых в Тамбове.

Как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, все фигуранты дела признали свою вину по всем или нескольким эпизодам. В частности, Мазо и Иванов дали признательные показания по эпизодам, связанным с реставрацией монастырей, а Колесников заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело в его отношении было выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование по нему завершено, он знакомится с материалами дела.

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