Абдулатипов: действовавшие в Дагестане диверсионно-террористические группы ликвидированы

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Все действовавшие в Дагестане диверсионно-террористические группы ликвидированы, заявил глава республики Рамазан Абдулатипов.

"Одно из наших ключевых достижений - в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы", - написал он на своей странице в Instagram по итогам послания Народному Собранию Дагестана. С ежегодным посланием к парламенту Абдулатипов выступил в понедельник.

По словам Абдулатипова, в 2016 году республика успешно прошла очередной этап работы по наведению порядка во власти, в экономических и общественно-политических процессах в регионе.

"За четыре года решены стоявшие перед нами острейшие задачи: обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни, в результате реализации приоритетных проектов мы добились коренного оздоровления социально-экономической, культурной и общественно- политической жизни дагестанцев. Ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой", - отметил Абдулатипов.

Кроме того, по его словам, в прошлом году в Дагестане обеспечен рост большинства макроэкономических показателей: промышленного производства - на 36,3%, налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета - на 17,5%, инвестиций в основной капитал - на 3,8%, продукции сельского хозяйства - на 4,7%.

"В минувшем году введены в эксплуатацию 34 объекта социального назначения. За последние годы промышленное производство увеличилось более, чем в 2 раза. Производство продукции сельского хозяйства за четыре года выросло почти в 1,5 раза", - отметил глава Дагестана.