Пассажир рейса Екатеринбург - Тбилиси скончался на борту самолета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажир скончался на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Во время выполнения рейса вечером 6 февраля из Екатеринбурга в Тбилиси перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствует дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал объявление на борту самолета. По прибытию в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира", - сказали в пресс-службе.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет информацию о смерти пассажира рейса авиакомпании "Уральские авиалиний".
"Данная информация будет проверена. Сейчас мы определяемся с подследственностью", - сказали в пресс-службе.