СМИ: в Индии у нобелевского лауреата украли наградной сертификат

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Воры обокрали ночью в индийской столице квартиру нобелевского лауреата и известного правозащитника Кайлаша Сатьяртхи, похитив его нобелевский сертификат. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на городскую полицию.

По данным издания, кражу обнаружили родственники Сатьяртхи. Сам 63-летний правозащитник находится за границей: он отправился на Саммит нобелевских лауреатов в Боготу. Преступники также украли драгоценности и электронику. Как сообщает ряд СМИ, среди украденных вещей может находиться хранившаяся дома копия нобелевской медали.

Полиция зарегистрировала дело и начала расследование.

Кайлаш Сатьяртхи - известный индийский правозащитник и социальный активист, выступающий за права детей. В 2014 году он вместе с 17-летней пакистанкой Малалой Юсуфзай получил Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодежи и за право всех детей на образование".