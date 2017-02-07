Адвокат: в квартире оппозиционного активиста Гальперина в Москве проходит обыск

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Обыск проходит в Москве в квартире оппозиционного активиста Марка Гальперина, неоднократно участвовавшего в несанкционированных акциях и привлекавшегося за это к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила адвокат Гальперина Ксения Костромина.

"В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе ", - сказала адвокат.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста.

Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года Гальперин неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади. Он более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").

Эти нарушения стали поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.