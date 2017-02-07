Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: в квартире оппозиционного активиста Гальперина в Москве проходит обыск

Происшествия
7 февраля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее в отношении Марка Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Обыск проходит в Москве в квартире оппозиционного активиста Марка Гальперина, неоднократно участвовавшего в несанкционированных акциях и привлекавшегося за это к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила адвокат Гальперина Ксения Костромина.

"В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе ", - сказала адвокат.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста.

Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года Гальперин неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади. Он более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").

Эти нарушения стали поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама