В Китае официанты избили туристов за требование поскорее принести напитки

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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Обед в одной из закусочных в китайском для группы из восьми туристов закончился множеством синяков и ссадин и почти перешел в поножовщину. По данным газеты Global Times, инцидент произошел в городе Лицзян (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай). Туристы потребовали от официантов скорее принести заказанное ими соевое молоко. В ответ им начали угрожать, а после сказали "взять свою еду и проваливать", утверждают потерпевшие. Туристы вызвали полицию. Прибывшие по вызову сотрудники правопорядка предприняли несколько попыток примирить враждующие стороны, после чего уехали.
После этого, вооружившись ножами и палками, официанты напали на гостей заведения. Полиции удалось арестовать пять нападавших.