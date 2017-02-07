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Соратник Гальперина утверждает, что активист задержан по делу об экстремизме

Происшествия
7 февраля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оппозиционный активист Марк Гальперин и блогер Ольга Сафронова задержаны  в рамках расследования уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов "Русского марша" Денис Романов.

"Поводом для дела стало интервью Гальперина с блогером Сафроновой, у которой, как и у Гальперина, сегодня прошел обыск. Их доставили на допрос", - рассказал Романов.

Адвокат Гальперина Ксения Костромина сообщила  ТАСС об обысках в квартире Гальперина, но не смогла уточнить, в связи с чем они проводились. "В ближайшее время Гальперин будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе ", - сказала она.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста. Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года он неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади и более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").

Эти нарушения стали поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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