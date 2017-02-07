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Задержаны трое подозреваемых, по вине которых на коляску с ребенком упал снег с крыши

Происшествия
7 февраля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании для задержанных меры пресечения
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали троих подозреваемых, по вине которых, как считает следствие, с крыши жилого дома в Москве упал снег на коляску с младенцем. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

4 февраля во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехской на коляску с двухмесячным мальчиком упал снег. Ребенок с травмами был госпитализирован. Столичные следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны кровельщик Закиржон Каримов, а также уборщики мусоропровода, по совместительству осуществляющие работы на крыше, Жанпулат Халилов и Обид Намозов", - сообщила Иванова. Следствие также проверит на причастность к совершенному преступления мастера участка, которая при даче показаний почувствовала плохо и была госпитализирована.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении троих задержанных.

"В рамках расследования уголовного дела проведен обыск в ГБУ "Жилищник Ярославского района" Москвы, в ходе которого изъяты документы, касающиеся кровельных работ, а также документы, связанные с охраной труда и обучением", - сообщила Иванова.

Следователи установили, что работа была организована без должного контроля, выполнялась без ограждения опасного участка. "Кроме того, сотрудники действовали в нарушение общих требований и не убедились в безопасности своих действий", - добавила она.

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