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Гражданин РФ задержан в Норвегии за попытку убийства соотечественницы

Происшествия
7 февраля, 14:19 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Полицейские уведомили о случившемся сотрудников посольства РФ в Осло
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ОСЛО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Гражданин России, предпринявший попытку убийства россиянки в норвежском городе Кристиансанн, был задержан вечером 6 февраля полицией королевства. Как сообщили Норвежскому телеграфному бюро (NTB) в правоохранительных органах, женщина находится в больнице в критическом состоянии, мужчине предъявлены обвинения.

В полиции сообщают, что обвиняемый и жертва находились в отношениях, однако неясно, были ли они женаты. Дети пострадавшей сейчас находятся под опекой сотрудников службы защиты детей, которые пытаются выйти на связь с их родственниками в РФ.

Как сообщил NTB представитель полицейского управления Кристиансанна Кеннет Рафаельсен, сообщение о происшествии поступило в полицию в понедельник днем. Нападение было совершено в гараже, женщине было нанесено несколько ударов гвоздодером. Пострадавшую доставили вертолетом в столичную больницу Уллевол, там ее прооперировали.

Полицейские уведомили о случившемся сотрудников посольства РФ в Осло. Комментарий диппредставительства ТАСС к настоящему моменту получить не удалось.

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