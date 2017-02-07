Гособвинение требует до 15 лет колонии для обвиняемых в подготовке терактов в Москве

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет трех уроженцев Чечни, обвиняемых в подготовке теракта в Москве и участии в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова.
"Для Аслана Байсултанова прокуратура требует наказания в виде 15 лет заключения. Для других подсудимых - Межидова и Ашаева - гособвинитель попросил 15 и 5 лет лишения свободы", - сказала она.