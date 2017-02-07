В Центральном Китае муж спас жену от падения с крыши, поймав ее за волосы

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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В китайской провинции Шэньси мужчина спас свою жену от падения с крыши.
Супруг сумел поймать падающую за волосы и удерживал в таком положении около трех минут, пока не подоспели полицейские, сообщает "Жэньминь жибао".
Когда полицейские прибыли на место происшествия, муж уже с трудом удерживал упавшую. "У него тряслись ноги, и было видно, что долго он ее не удержит. В этот момент два наших сотрудника бросились к ним на помощь и помогли ему втащить женщину на крышу", - сказал сотрудник полиции.