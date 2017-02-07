Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Центральном Китае муж спас жену от падения с крыши, поймав ее за волосы

Происшествия
7 февраля, 15:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Поднять женщину назад помогли прибывшие на место полицейские
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В китайской провинции Шэньси мужчина спас свою жену от падения с крыши.

Супруг сумел поймать падающую за волосы и удерживал в таком положении около трех минут, пока не подоспели полицейские, сообщает "Жэньминь жибао".

Когда полицейские прибыли на место происшествия, муж уже с трудом удерживал упавшую. "У него тряслись ноги, и было видно, что долго он ее не удержит. В этот момент два наших сотрудника бросились к ним на помощь и помогли ему втащить женщину на крышу", - сказал сотрудник полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
4
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
5
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья
Темы дня
Реклама