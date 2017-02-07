Людмила Алексеева просит суд отменить домашний арест живущей у нее журналистки

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит апелляционную жалобу главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на домашний арест журналистки Айгуль Махмутовой, обвиняемой в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"Суд 23 января удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Махмутовой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 22 марта. Апелляционную жалобу на данное решение Мосгорсуд рассмотрит 8 февраля", - сказала она.
Махмутова прописана в Москве в квартире Алексеевой, однако фактически проживала по другому адресу. По постановлению суда, журналистка вынуждена находиться под домашним арестом именно в квартире правозащитницы.