Людмила Алексеева просит суд отменить домашний арест живущей у нее журналистки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит апелляционную жалобу главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на домашний арест журналистки Айгуль Махмутовой, обвиняемой в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд 23 января удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Махмутовой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 22 марта. Апелляционную жалобу на данное решение Мосгорсуд рассмотрит 8 февраля", - сказала она.

Махмутова прописана в Москве в квартире Алексеевой, однако фактически проживала по другому адресу. По постановлению суда, журналистка вынуждена находиться под домашним арестом именно в квартире правозащитницы.