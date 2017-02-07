Мосгорсуд оставил в силе приговор москвичу, осужденному за убийство женщины-промоутера

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор москвичу Сергею Галахову, застрелившего промоутера Анну Носову и осужденного к 12 годам заключения. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Бедарев.
"Мосгорсуд, рассмотрев нашу апелляционную жалобу на приговор в отношении моего подзащитного Галахова, отказал нам в ее удовлетворении и оставил приговор в силе", - сказал защитник.
10 октября 2016 года Люблинский суд столицы признал Галахова виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Галахова выплатить потерпевшей стороне компенсацию материального вреда в размере 260 тыс. рублей и морального ущерба в размере 2 млн рублей.
В ходе прений сторон гособвинение просило для Галахова 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Сестра погибшей девушки Татьяна Власова просила суд взыскать с подсудимого 4,25 млн рублей.
26 января 2016 года 58-летний Галахов из окна квартиры на Совхозной улице в Москве выстрелил из охотничьего ружья в 25-летнюю женщину, распространявшую рекламу через громкоговоритель. От полученных ранений она скончалась на месте. Выступая на суде с последним словом, подсудимый принес соболезнования родственникам убитой им девушки, однако вину не признал.