Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава предприятия Спецстроя предстанет перед судом за хищения на Восточном

Происшествия
7 февраля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Экс-руководитель и главный инженер перечислили более 1 млн рублей на банковские счета чиновников во время строительства объектов инфраструктуры космодрома
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя и главного инженера ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа" Спецстроя РФ, которые перечислили более 1 млн рублей на банковские счета чиновников во время строительства объектов инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

"Руководитель этого предприятия-подрядчика (ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа" - прим. ТАСС) обвиняется в присвоении и растрате вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ), а его подчиненный - в пособничестве в присвоении и растрате (статьи 33 и 160 УК РФ)", - отметили в прокуратуре.

Расследованием установлено, что указанные лица ранее похищенные более миллиона бюджетных рублей в качестве взятки перечислили на банковские счета чиновников за лояльный контроль строительства ряда объектов инфраструктуры космодрома. Уголовное дело направлено в Свободненский городской суд для рассмотрения по существу.

Космодром Восточный строился с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения. В 2016 году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2017 год запланировано строительство второй очереди Восточного.

Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), однако оно было упразднено. Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов, в частности недовольство было вызвано большим количеством нарушений при строительстве космодрома Восточный. По данным прокуратуры, по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Космодром Восточный Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама