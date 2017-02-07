Экс-глава предприятия Спецстроя предстанет перед судом за хищения на Восточном

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя и главного инженера ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа" Спецстроя РФ, которые перечислили более 1 млн рублей на банковские счета чиновников во время строительства объектов инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

"Руководитель этого предприятия-подрядчика (ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа" - прим. ТАСС) обвиняется в присвоении и растрате вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ), а его подчиненный - в пособничестве в присвоении и растрате (статьи 33 и 160 УК РФ)", - отметили в прокуратуре.

Расследованием установлено, что указанные лица ранее похищенные более миллиона бюджетных рублей в качестве взятки перечислили на банковские счета чиновников за лояльный контроль строительства ряда объектов инфраструктуры космодрома. Уголовное дело направлено в Свободненский городской суд для рассмотрения по существу.

Космодром Восточный строился с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения. В 2016 году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2017 год запланировано строительство второй очереди Восточного.

Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), однако оно было упразднено. Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов, в частности недовольство было вызвано большим количеством нарушений при строительстве космодрома Восточный. По данным прокуратуры, по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.