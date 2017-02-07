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СМИ: 60 человек эвакуированы из детсада на западе ФРГ из-за угрозы взрыва

Происшествия
7 февраля, 17:36 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Издание Focus Online не уточняет, насколько реальна угроза
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БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция эвакуировала шестьдесят человек из детского зада в городе Гладбек (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщило во вторник издание Focus Online со ссылкой на полицию.

Насколько реальная угроза, не уточняется, других подробностей не приводится.

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