СМИ: 60 человек эвакуированы из детсада на западе ФРГ из-за угрозы взрыва

БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция эвакуировала шестьдесят человек из детского зада в городе Гладбек (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщило во вторник издание Focus Online со ссылкой на полицию.

Насколько реальная угроза, не уточняется, других подробностей не приводится.