Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом ТАСС сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области - председателя правительства области Александра Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова", - сообщил Куренной.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
Хорошавину и троим другим фигурантам дела - его заместителю Сергею Карепкину, советнику губернатора Андрею Икрамову и экс-министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николаю Борисову - вменяется в вину получение взяток на 522 млн рублей.
"По данным предварительного следствия, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов в составе организованной группы в период с 2009 по 2015 гг. систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату выполненных работ, - сообщил Куренной. - Всего за указанный период ими было получено около 522 млн руб.".
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 290 ("Получение взятки") и ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем").