Пакистанский самолет экстренно сел в Лондоне из-за дебошира

Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский ФК "Спартак"Спорт 7 февраля, 20:39
Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на ОлимпиадеСпорт 7 февраля, 20:37
Оригиналы иллюстраций к сказам Бажова представили на выставке на УралеНовости Урала 7 февраля, 20:09
Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допингСпорт 7 февраля, 19:54
Мизулина предлагает наказывать педофилов за общение с детьми в интернете сроком до 12 летОбщество 7 февраля, 19:52
Железная дорога привела замминистра транспорта в БурятиюПолитика 7 февраля, 19:29
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так простоПолитика 7 февраля, 19:27
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружияМеждународная панорама 7 февраля, 19:11
Москва создаст единую платформу видеонаблюдения в преддверии ЧМ-2018Спорт 7 февраля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Pakistan International Airlines экстренно сел в лондонском аэропорту Станстед из-за дебошира на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.
"Полагаем, что это не связано с угоном или терроризмом", - цитирует агентство заявление полиции.
Самолет летел рейсом из Лахора в Лондон и должен был приземлиться в аэропорту Хитроу, но был перенаправлен в другой аэропорт британской столицы. По данным агентства, лайнер сопровождали истребители британских ВВС.
Пакистанский телеканал Geo.tv в свою очередь сообщает, что причиной изменения курса самолета был подозрительный предмет, обнаруженный на борту.