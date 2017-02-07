Пакистанский самолет экстренно сел в Лондоне из-за дебошира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Pakistan International Airlines экстренно сел в лондонском аэропорту Станстед из-за дебошира на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Полагаем, что это не связано с угоном или терроризмом", - цитирует агентство заявление полиции.

Самолет летел рейсом из Лахора в Лондон и должен был приземлиться в аэропорту Хитроу, но был перенаправлен в другой аэропорт британской столицы. По данным агентства, лайнер сопровождали истребители британских ВВС.

Пакистанский телеканал Geo.tv в свою очередь сообщает, что причиной изменения курса самолета был подозрительный предмет, обнаруженный на борту.