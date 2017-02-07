СМИ: хакеры взломали анонимную интернет-сеть Dark Web

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сайты так называемой Dark Web - частной сети, где файлообмен происходит анонимно, подверглись массированному кибервзлому. Как сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на специалистов в сфере безопасности, "некто, утверждающий, что связан с хакерской группировкой Anonymous, взломал на прошлой неделе частную сеть, обрушив более чем 10 тыс. сайтов".

Хакер или же группа хакеров, отметила телекомпания, "утверждают, что получили доступ ко всем файлам и базам данным" частной сети. Значительная часть похищенного - информация об автоматизированных компьютерных сетях, которые используются при осуществлении DDoS-атак, для распространения спама и для хищения адресов электронной почты и личных данных пользователей интернета.

Кто стоит за взломом

По данным NBC, хакер или хакеры разместили интернет-послание для тех, кто пытался войти во взломанную сеть, а также ссылку для доступа к информации о том, как именно они осуществили кибервзлом. "NBC не пыталась подключиться к информации по этой ссылке", - подчеркивалось в репортаже.

"Невозможно установить точно, связаны ли хакеры, взломавшие сеть, с группировкой Anonymous, - указывалось в репортаже. - Однако первоначально кибервзломщики оставили требование о выплате небольшой суммы за возвращение информации, что, по словам эксперта в сфере кибербезопасности Криса Монтейро, нехарактерно для тех операций, которые ранее проводила группировка Anonymous". В то же время Монтейро считает, что массированный кибервзлом "действительно имел место".

"Черная сеть" - для легальных и нелегальных пользователей

Dark Web, как пояснила телекомпания NBC, - это сеть частных сайтов, доступ к которым возможен лишь при использовании особых программ . "Часто сайты на Dark Web используются для законных целей, таких, как защита контактов политических или социальных активистов от оппонентов или от репрессивных правительств, - указала телекомпания. - Среди первоначальных создателей сети была исследовательская лаборатория МВС США. Однако в то же время эти сети используются для того, чтобы скрыть нелегальную деятельность от правоохранительных органов".

Сообщество хакеров Anonymous было основано в 2004 году и объявило своей целью противодействие цензуре в интернете. В марте 2016 года Anonymous объявила "тотальную войну" Трампу, боровшемуся в тот период за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента США. "Нам надо атаковать его веб-сайты, исследовать и узнать, что он скрывает от общественности, мы должны полностью разрушить его (предвыборную) кампанию и подорвать его имидж", - предупреждали хакеры. "Мы призываем каждого человека, который умеет обращаться с компьютером, участвовать в этой операции, - это не просто предупреждение, это объявление тотальной войны", - говорилось в обращении киберактивистов.