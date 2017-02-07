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Санитарные нормы нарушены в доме престарелых под Калининградом, где выявлена инфекция

Происшествия
7 февраля, 21:39 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Директор дома престарелых уволена, сообщил врио замглавы областного правительства по социальным вопросам Илья Баринов
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов под Калининградом, 20 пациентов которого обратились с жалобами на плохое самочувствие, 13 из них были госпитализированы с признаками отравления, допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"В ходе проверки установлено, что в Калининградскую инфекционную больницу было госпитализировано 13 проживающих в доме-интернате лиц с признаками пищевой инфекции. Сотрудниками управления Роспотребнадзора области выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные сотрудниками вышеуказанного учреждения", - сообщили в СК.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. К проверке также привлечены межрайонный прокурор, сотрудники полиции и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В свою очередь председатель комитета областной думы по социальной политике Лариса Швалкене заявила, что причина инцидента может заключаться в человеческом факторе. "Мне кажется, что причина случившегося - это человеческий фактор, роковая ошибка, приведшая к таким серьезным последствиям. Конечно, в ситуации надо серьезно разобраться, внимательно посмотреть, что же в действительности произошло. В частности, соблюдались ли работниками пищеблока санитарные нормы и требования", - сказала депутат.

"Учреждение "Сосновая усадьба" я знаю уже 30 лет, на протяжении всего того времени, в течение которого занимаюсь вопросами социальной защиты. Неоднократно в нем бывала, знаю всех его директоров и персонал. Учреждение всегда было образцово-показательным, никогда нареканий к работе центра не было. Самое главное: здесь всегда ценилось и проявлялось заботливое и чуткое отношение к людям, среди которых были и лежачие пациенты. Именно поэтому санаторий имел хорошую репутацию", - отметила Швалкене.

Как сообщил ранее врио заместителя главы областного правительства по социальным вопросам Илья Баринов, в связи с инцидентом директор учреждения "Сосновая усадьба" уволена.

"Власти региона в курсе сложившейся ситуации. Контролирующие органы проводят все необходимые проверки для выяснения причин этого трагического происшествия и принятия процессуальных решений, о которых мы обязательно проинформируем. Приказ об увольнении директора "Сосновой усадьбы" уже подписан", - сказал он, добавив, что дом престарелых и инвалидов не закрыт, продолжает работать в штатном режиме.

"Мы выражаем родственникам искренние слова соболезнования, а больным пациентам - скорейшего выздоровления", - отметил врио замглавы областного правительства.

Ранее в Калининградскую инфекционную больницу доставили несколько проживающих в доме-интернате, у них были признаки пищевой инфекции.

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