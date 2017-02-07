Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти

САМАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Один из самых известных участников телепередачи "Своя игра" Андрей Жданов был найден во вторник мертвым у себя дома в Тольятти, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Самарской области.

"Тело Жданова было обнаружено его родными сегодня в его квартире в Тольятти. Никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области ТАСС сообщили, что около 10:00 мск вторника в квартире в Тольятти было найдено тело мужчины 1970 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Данные о личности покойного не раскрываются.

"По данному факту органы полиции проводят проверку", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гольдштейн. По его словам, причину смерти мужчины установят в ходе судмедэкспертизы.