Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти

Происшествия
7 февраля, 21:58 UTC+3 САМАРА САМАРА 7, февраля. /ТАСС
По словам источника в правоохранительных органах Самарской области, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было
Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Один из самых известных участников телепередачи "Своя игра" Андрей Жданов был найден во вторник мертвым у себя дома в Тольятти, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Самарской области.

"Тело Жданова было обнаружено его родными сегодня в его квартире в Тольятти. Никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области ТАСС сообщили, что около 10:00 мск вторника в квартире в Тольятти было найдено тело мужчины 1970 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Данные о личности покойного не раскрываются.

"По данному факту органы полиции проводят проверку", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гольдштейн. По его словам, причину смерти мужчины установят в ходе судмедэкспертизы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
3
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
4
МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве за слова о выборах в Донбассе
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
7
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи
Темы дня
Реклама