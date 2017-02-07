Fox: серия мощных торнадо обрушилась на штат Луизиана

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Серия из трех мощных торнадо обрушилась на южную часть американского штата Луизиана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, в результате удара стихии оказались повреждены некоторые здания и линии электропередачи, возможно есть пострадавшие среди местных жителей.

Как отмечает телеканал, один торнадо затронул восточную часть Нового Орлеана, другой обрушился на город Доналдсонвилл, третий - на город Киллиан. В частности, в Новом Орлеане из-за торнадо во вторник пострадали десятки человек, повреждены многие здания, сказал мэр города Митч Лэндрю, сообщает агентство AP. По его словам, серьезные травмы получили лишь двое. По информации медиков, большинство пострадавших могут передвигаться самостоятельно. Без электроснабжения остались около 10 тысяч домов. В ряде районов зафиксированы утечки газа. Власти продолжают оценивать нанесенный ущерб и уточнять масштабы разрушений.