Губернатор Луизианы объявил в штате режим ЧП

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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения в штате в связи с обрушившимися на его южные районы торнадо. Об этом говорится в сообщении, распространенным во вторник его администрацией.
"Мы усиленно работаем с тем, чтобы каждый житель штата, пострадавший от бури, как можно быстрее получил необходимые ресурсы", - отмечается в нем.
Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения. Без электроснабжения остались около 10 тыс. домов.
В ряде районов зафиксированы утечки газа. Власти продолжают оценивать нанесенный ущерб и уточнять масштабы разрушений.