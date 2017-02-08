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Губернатор Луизианы объявил в штате режим ЧП

Происшествия
8 февраля, 1:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения
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© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения в штате в связи с обрушившимися на его южные районы торнадо. Об этом говорится в сообщении, распространенным во вторник его администрацией.

"Мы усиленно работаем с тем, чтобы каждый житель штата, пострадавший от бури, как можно быстрее получил необходимые ресурсы", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения. Без электроснабжения остались около 10 тыс. домов.

В ряде районов зафиксированы утечки газа. Власти продолжают оценивать нанесенный ущерб и уточнять масштабы разрушений.

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