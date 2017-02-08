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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма

Происшествия
8 февраля, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Синоптики прогнозируют, что шторм продержится в Керченском проливе до утра 10 февраля
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым.

По данным синоптиков, шторм со скоростью ветра до 20 м/с продержится в Керченском проливе до утра 10 февраля.

Как отмечает МЧС, в среду на полуострове действует штормовое предупреждение, на дорогах возможна гололедица. "8 февраля, в течение суток 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится в предупреждении. Разгул стихии может привести к энергоавариям, а также падению деревьев и рекламных щитов, предупредили спасатели. В МЧС также посоветовали жителям и гостям Крыма воздержаться от турпоходов в ближайшие два дня.

Керченская переправа, которая является единственной автотранспортной артерией между Крымом и материковой частью России, последние два дня работала с перебоями из-за тумана.

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