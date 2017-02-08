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Суд в Красноярске запретил сайт заказных убийств

Происшествия
8 февраля, 5:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, февраля. /ТАСС
Вход на сайт был свободный и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием мог любой интернет-пользователь
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КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, где распространялась информация о возможности заказать убийство. Об этом в среду сообщила прокуратура Красноярского края.

"Прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании информации о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда Центрального района заявление прокурора удовлетворенно", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отмечают, что вход на сайт был свободный и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием мог любой интернет-пользователь.

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